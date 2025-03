Longhi: «Inzaghi il migliore degli ultimi 30 anni dell’Inter? Ho altri due nomi!»

Bruno Longhi si sofferma sulla figura di Simone Inzaghi, nel ruolo di allenatore e comunicatore. Il giornalista riconosce i meriti, ma mette davanti a lui altri due nomi nella storia delle panchine nerazzurre.

RICONOSCIMENTI – Bruno Longhi, intervenuto su Radio Sportiva, affermando sull’allenatore dell’Inter: «Inzaghi i riconoscimenti li ha avuti, anche ieri ricevendo il premio per la Panchina d’Oro. Se ne sono accorti tutti che è un bravo allenatore. Inzaghi, molto probabilmente, non è mediaticamente bravissimo, perché si limita a dire il banale o il normale. Però poi noi vediamo quello che fa l’Inter in campo. Non è una squadra in cui l’allenatore sceglie i ruoli, mette i giocatori in campo e loro si arrangiano. Qui c’è molto di più, ci sono dei meccanismi, ci sono le azioni memorizzate, c’è un grande lavoro che viene svolto».

Inzaghi, chi meglio di lui nella recente storia dell’Inter? Il parere del giornalista Longhi

TRA I MIGLIORI – Bruno Longhi prosegue sullo stesso argomento: «Questo lavoro viene riconosciuto a Inzaghi, perché le critiche arrivano quasi sempre dai tifosi di altre squadre. Così come le critiche nei confronti dell’allenatore del Milan o della Juventus arrivano sempre da coloro che tifano altre squadre. Poi, nel definire Inzaghi il miglior allenatore dell’Inter degli ultimi trent’anni andrei un po’ cauto. Non dimentichiamoci che c’è stato José Mourinho, così come Roberto Mancini. Però è chiaro che quello che sta meritandosi, anche a livello di riconoscimenti, Inzaghi se l’è meritato sia sul campo che attraverso i risultati».