Longhi: «Inzaghi, basta pensare agli 11 KO! Acerbi sorpresa»

Dopo la vittoria in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, il noto telecronista e giornalista Bruno Longhi ha fatto il punto sulla prestazione dell’Inter e sul lavoro di Simone Inzaghi. Elogiando poi le prestazioni di Francesco Acerbi e Matteo Darmian.

UNDICI KO – Bruno Longhi ha parlato così a Radio Sportiva del lavoro di Simone Inzaghi all’Inter: «Sappiamo che Inzaghi ha perso undici partite, ma nel momento in cui ci troviamo ora non bisogna pensare solo a quello. Ogni qual volta che ottiene qualcosa di positivo ripensiamo alle undici sconfitte, allora diventa superfluo e inutile vincere le gare come quella di ieri. Le somme si tirano alla fine».

SORPRESE IN DIFESA – Bruno Longhi, oltre che di Inzaghi, ha parlato anche delle sue scelte in difesa: «Non sono mai stato un grande estimatore di Acerbi. Mi dava l’impressione di non essere un giocatore da top club. Devo dire che invece con personalità sta organizzando con personalità, attenzione e carisma la difesa nerazzurra. L’Inter ha beneficiato di questo giocatore e anche di Darmian. Quella che sembrava un’assenza insostituibile di Skriniar è diventata quasi un benefit».