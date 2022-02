Longhi: «Inzaghi ha rinunciato a Barella. L’Inter senza la squadra tipo…»

L’Inter è crollata 0-2 a San Siro contro il Sassuolo. I neroverdi hanno offerto una grandissima prova che però, sopratutto nel primo tempo, non ha trovato la resistenza giusta. I nerazzurri infatti hanno sbagliato l’approccio e la gestione della gara. Ecco il pensiero di Bruno Longhi.

COLPE – L’Inter ha dovuto togliere la freccia per il sorpasso in vetta al Milan. Il ko contro il Sassuolo infatti lascia l’Inter al secondo posto in classifica, potenzialmente terzo se il Napoli questa sera dovesse vincere col Cagliari. Tante le critiche piovute sui nerazzurri, anche Bruno Longhi, nel suo editoriale su Sportmediaset, non le manda a dire. «L’approccio è stato sbagliato ma l’assenza (pesantissima) di Brozovic avrebbe dovuto sconsigliare ad Inzaghi dall’attuare la consueta costruzione dal basso. Senza Brozovic e Barella a farne le veci ma asfissiato da Raspadori, si è ritrovato in pratica senza Brozovic e senza lo stesso Barella. E complessivamente con un centrocampo impoverito nella circolazione di palla per due motivi. Per i limiti tecnici di Gagliardini sia per lo scarso apporto di Calhanoglu, probabilmente condizionato dall’assenza dei suoi abituali partner di reparto e dal mezzo errore (con falletto) sul primo gol dei neroverdi. Sentenziare dopo è molto facile. Ma contro un Sassuolo simil-Liverpool, e da applausi, ci sarebbe voluta già dall’inizio un’altra Inter, che tenesse conto dei propri limiti. Che saltasse il centrocampo per arrivare a Dzeko a far da torre o pronto a sfruttare l’aggiramento sul fianco sinistro dell’inesauribile Perisic. Una squadra diversa. Come lo è stata quella che nella prima mezz’ora della ripresa. Finché le forze hanno retto, avrebbe potuto pareggiare o forse anche di più. Ma nonostante i tanti tentativi, nonostante le paratone di Consigli, il Sassuolo ha vinto meritatamente e l’Inter ha confermato di essere vulnerabile quando non schiera la squadra tipo, segno evidente che la rosa ha dei limiti».

Fonte: Sportmediaset