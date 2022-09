Longhi: «Inzaghi fisso col suo 3-5-2. Inter non andata su Kvaratskhelia…»

Bruno Longhi, in collegamento su Radio Sportiva durante l’edizione ‘Microfono aperto‘, ha risposto alla domanda di un ascoltatore su un possibile cambio modulo dell’Inter con l’inserimento del trequartista. Il giornalista cita in ballo anche il napoletano Kvaratskhelia

NO RIFINITORE − Bruno Longhi spiega il perché in casa nerazzurra non si possa quasi mai proporre il modulo col trequartista: Simone Inzaghi non si muove dal suo 3-5-2, questo è accertato. Il motivo per cui l’Inter non è andata su Kvaratskhelia del Napoli è perché cercava la copia di Ivan Perisic. L’Inter non prescinde dal 3-5-2, il rifinitore dietro le punte non lo vedo. In assenza di Romelu Lukaku, difatti, Edin Dzeko farà il rifinitore dietro Lautaro Martinez».