Longhi: «Inzaghi capace di far vincere all’Inter le gare secche!»

BILANCINO − Il giornalista Bruno Longhi ha commentato a Radio Sportiva, nel programma “Il Processo di Sportiva”, quanto visto in Inter-Juventus di Coppa Italia (vedi articolo): «La gara di ieri, nonostante fascino e difficoltà, sposta poco. Simone Inzaghi spera che le cose vadano bene anche nel derby contro il Milan. Il presente ci dice che nelle partite secche che contano, Inzaghi sta dimostrando la capacità di mettere la squadra in maniera tale da farle vincere le gare. Nel bilancino il peso si sposta verso il tecnico. In campionato l’Inter non può prescindere dalla Champions League, perché quei soldi servono. La partita di ieri mi ha fatto bene al cuore perché non ci sono state polemiche. Non ci sono stati problemi arbitrali. Auspicavo che filasse liscia perché mi piace che si parli di calcio!».