Longhi: «Involuzione Inter? Non penso. Gli avversari hanno capito…»

Bruno Longhi ha parlato anche dell’Inter di Simone Inzaghi, reduce dal pareggio di Bergamo a reti bianche in casa dell’Atalanta.

AVVERSARI – Queste le parole all’interno del suo consueto editoriale da parte di Bruno Longhi dopo il pareggio per 0-0 tra Atalanta e Inter. “Il pari di Bergamo ha invece alimentato strani sospetti sul futuro dell’Inter, come se la gara contro la Dea dovesse essere archiviata con una vittoria in scioltezza. Non è stato così, in ossequio al risultato finale. Tuttavia non penso che la squadra di Inzaghi stia decelerando per usura o per una sorta di involuzione“.

SUPERIORITÀ – Longhi ha continuato. “Semmai ritengo che – a partire dalla gara col Torino – gli avversari abbiano capito che la debbano affrontare con il primario obiettivo di impedirle la costruzione dal basso costringendo così Handanovic a vestire i panni inusuali del regista e a lanciare lungo per saltare il centrocampo. Hanno agito in questa maniera, riconoscendone implicitamente la superiorità ma limitandone la spettacolarità della manovra, grandi squadre come la Lazio, la Juventus (in Supercoppa) e la stessa Atalanta che ha costruito le sue chances realizzative andando ad aggredire i portatori di palla della squadra di Inzaghi“.

Fonte: SportMediaset.it – Bruno Longhi