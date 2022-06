Longhi: «Inter, un errore da non fare con Lukaku! Presumibile una cosa»

L’Inter è pronta a riabbracciare Lukaku che mercoledì ha in programma le visite mediche e la firma (vedi articolo). Bruno Longhi – intervenuto a Microfono Aperto, sulle frequenze di Radio Sportiva -, prova a capire come cambierà la squadra di Inzaghi con il belga in rosa

UN ERRORE DA NON COMMETTERE – L’Inter di Simone Inzaghi cambierà aspetto con Romelu Lukaku in rosa? Bruno Longhi crede di sì: «Con Conte nell’anno dello scudetto l’Inter costruiva sempre dal basso per stanare gli avversari e permettere a Lukaku di avere 30/40 metri per le ripartenze. Non penso ci sarà grande differenza rispetto a quella Inter. Rispetto all’Inter di Inzaghi, invece, la squadra dovrà cercare di non cadere nello stesso errore del Chelsea ma di dare spazio a Lukaku, cioè di permettere al belga di avere davanti a sé lo spazio per tirarsi addosso gli avversari e trainarli. Ma ha bisogno di metri. Per cui è prevedibile che il baricentro possa abbassarsi un po’ proprio per non sprecare la carta Lukaku. Perché Mkhitaryan all’Inter e non alla Juventus? Dipende chi è bravo ad arrivare prima, l’Inter ha intavolato delle trattative con il suo procuratore per cui è arrivata rima degli altri, anche per questione di interesse maggiore».