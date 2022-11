Longhi: «Inter troppo discontinua, a Inzaghi sono mancate alcune pedine»

Ieri sera l’Inter ha impressionato tutti rimontando lo svantaggio iniziale e poi sommergendo di gol il Bologna. Bruno Longhi, in collegamento al “Processo di Sportiva” su Radio Sportiva ha parlato del roboante 6-1 di San Siro e del momento dei nerazzurri.

MANCANZA DI CONTINUITÀ − Il giornalista Bruno Longhi ha espresso una sua opinione sul momento dell’Inter in campionato e sul 6-1 di ieri sera contro il Bologna. Le sue parole: «L’Inter non sta giocando con i giocatori che avrebbe dovuto avere come punto di riferimento. C’è discontinuità. Quando vinci 6-1 e poi hai la peggior difesa fuori casa del campionato vuol dire che c’è qualcosa che non va. Io penso che lo scudetto si vince con gli 1-0 o i 2-1, e non con i 6-1. Manca continuità, i nerazzurri sono troppo discontinui. Diamo comunque a Inzaghi il beneficio di aver dovuto reinventare il centrocampo e la squadra dovendo fare a meno di calciatori come Brozovic e Lukaku».