Longhi: «Inter, Thuram sa il fatto suo! Non vorrei che tutte le lodi…»

L’Inter di Inzaghi in campionato è prima in classifica a punteggio pieno e si appresta a sfidare l’Empoli domenica alle 12.30 mentre in Champions League ha esordito con un pareggio. Secondo Bruno Longhi, le perplessità iniziali sull’attacco per ora non sono state confermate: di seguito il suo intervento a Microfono Aperto su Radio Sportiva

PERPLESSITÀ IN SOSPESO – L’Inter di Simone Inzaghi si è indebolita? Secondo Bruno Longhi anche le iniziali perplessità sull’attacco per ora non sono state confermate: «Inter indebolita? È chiaro che non c’è più Brozovic ed è un’assenza pesante. Onana la scorsa stagione ha fatto miracoli ma è stato sostituito con un portiere che conosce il mestiere. Per quanto riguarda le punte sono perplessità che avevo sostenuto anche io perché è stato un colpo forte perdere Lukaku e Dzeko insieme. Però si è visto che il giovane Thuram il fatto suo lo conosce alla perfezione. Le perplessità arrivano solo dall’attacco, che finora però ha dimostrato di funzionare con Thuram. Non ha funzionato in Champions League, ma per i grandi meriti di una squadra che ha soffocato l’Inter per 80 minuti».

ALLARME PRESUNZIONE – Longhi ha l’impressione che l’Inter abbia sottovalutato la Real Sociedad e che in generale si sottovaluti la forza del girone di Champions League: «Non vorrei che tutti gli elogi sperticati piovuti sulla testa di Inzaghi e dell’Inter, sia da Guardiola che dall’allenatore della Real Sociedad, avessero convinto la squadra che bastava fare una partita normale contro una squadra che finora ha perso solo una partita, tra l’altro immeritatamente contro il Real Madrid. Probabilmente hanno fatti i conti senza pensare all’oste. Detto ciò, mi sembra che in campionato se la può giocare tranquillamente mentre in Champions League si è sottovalutato quello che può essere il percorso perché si parte dal fatto che l’Inter sia arrivata in finale l’anno scorso. Ma è un errore perché sarà dura sia con il Benfica che con il Salisburgo».