Longhi: «Inter tenuta a vincere la Champions League? Che assurdità!»

Bruno Longhi si è pronunciato in merito alla sfida pareggiata dall’Inter per 4-4 contro la Juventus. Questo il suo commento.

LA SFIDA – Inter-Juventus si è conclusa con il punteggio di 4-4. L’incontro si è contraddistinto per una rimonta finale dei bianconeri, innescata dal gol di Kenan Yildiz al 72′, che l’Inter avrebbe potuto evitare mostrando una maggiore attenzione in fase difensiva. Sul punto si è espresso il giornalista Bruno Longhi a Radio Sportiva, con un accento posto su come l’atteggiamento dei nerazzurri abbia inciso sul pareggio dei bianconeri: «L’Inter ha dimostrato di essere nettamente superiore in fase offensiva rispetto alla Juventus. La squadra nerazzurra è stata esagerata, sia nel voler attaccare con foga anche in vantaggio di due gol che nel non difendersi con accortezza. Invece di chiudersi, i meneghini hanno preso gol in contropiede mentre si trovavano sul 4-2».

Longhi si esprime sulla presunta esigenza di vincere la Champions League da parte dell’Inter

NESSUN OBBLIGO – Longhi ha poi proseguito sottolineando come l’Inter di Simone Inzaghi possa aspirare a far bene in Champions League, senza che però vi sia alcun obbligo di portare a casa il trofeo. In tal senso, dal suo punto di vista non si può chiedere nulla di troppo elevato per le potenzialità dei club italiani, compresa anche l’Inter: «Non capisco quando si dice che l’Inter sia tenuta a vincere la Champions. O quando si parla di una precisa richiesta di Marotta a Inzaghi in tal senso. Io penso che sia un’assurdità, perché tanti fattori incidono sulla vittoria finale e perché le italiane hanno davanti squadre più attrezzate».