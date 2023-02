Longhi: «Inter, tre sorprese positive e due negative! Acerbi luogotenente»

Tre le sorprese positive e due quelle negative nominate da Bruno Longhi nella sua analisi sullo stato dell’Inter. Sulle frequenze di Radio Sportiva, inoltre, il giornalista ha fatto il punto anche sulle scelte di Simone Inzaghi in difesa nella gara contro l’Udinese

SORPRESE POSITIVE – Bruno Longhi ha commentato le scelte di Simone Inzaghi in Inter-Udinese e sulle sorprese positive viste fin qui nella squadra nerazzurra: «Nell’ultima partita D’Ambrosio è entrato perché de Vrij gioca centrale e non a destra. Ha una spiegazione tattica e logica. Da quando è arrivato Acerbi, luogotenente di Inzaghi alla Lazio, l’olandese è sceso nelle gerarchie. Il Lautaro Martinez di questo periodo è una sorpresa positiva. Mkhitaryan sta facendo un grandissimo campionato e un’altra sorpresa positiva è Darmian che nessuno si aspettava così forte».

SORPRESE NEGATIVE – Longhi si è poi anche soffermato sulle delusioni dell’Inter: «Correa non è mai riuscito a far vedere, salvo in qualche rara occasione, di essere un giocatore da grande squadra. L’impiego con il contagocce di Dumfries fa capire la scarsa considerazione che ha del tecnico di lui, anche perché latita di vista dal punto di vista tecnico».