Longhi: «Inter show andato in scena a Roma. Primo tempo da favola»

Bruno Longhi ha parlato anche della netta vittoria dell’Inter conquistata all’Olimpico sulla Roma all’interno del suo editoriale.

SHOW – Queste le parole all’interno del suo consueto su SportMediaset da parte di Bruno Longhi sulla prestazione dell’Inter all’Olimpico contro la Roma sabato scorso. “All’Olimpico è invece andato in scena lo show dell’Inter. Primo tempo da favola, secondo con il cuore in mano per non infierire su ciò che resta del ricordo nerazzurro dello Special One. Bellissima la squadra di Simone Inzaghi. Armoniosa nell’espressione di gioco. Invidiabile nella condizione psicofisica dei singoli. Lo scudetto sulla maglia regala consapevolezza e sicurezza. A chi l’aveva conquistato sul campo con Antonio Conte, ma anche a coloro che, arrivati in estate, ne hanno ricevuto gli influssi benefici. Come Chalanoglu, Dzeko e Dumfries (finalmente), ovvero i tre goleador della gara dell’Olimpico“.

Fonte: SportMediaset.it