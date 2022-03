Longhi: «Inter senza tenuta? Non è così! Rimontata su altra situazione»

Per Longhi il problema dell’Inter non è da ricercarsi nella condizione fisica. Il giornalista, intervenuto nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, segnala invece un’altra difficoltà mostrata nel corso della stagione.

SCELTE DISCUTIBILI – Bruno Longhi prova a capire cosa non ha funzionato ieri sera e in generale negli ultimi due mesi: «Il Torino è bravissimo a farti giocare male, ad aggredirti in ogni angolo del campo. Alla fine l’Inter ha preso in mano la partita, vuol dire che la condizione non è difettosa. Se valutiamo in base al risultato diciamo che l’Inter non ha la tenuta, invece non è così. Il problema è quando vengono a mancare certi giocatori: il problema dell’Inter è che la rosa titolare è forte, quando li cambi qualcosa perde. Questo è successo durante la stagione, perché quando si è fatta rimontare è avvenuto a seguito dei cambi».