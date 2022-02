Longhi: «Inter, scontri diretti non da dominatrice. Ma deve temerne solo uno»

Longhi, nel suo editoriale per Radio Sportiva, segnala come l’Inter non abbia fatto grandissime cose negli scontri diretti stagionali. Il giornalista, però, vede un possibile vantaggio nel calendario rimanente.

CAMBIO IN VETTA – Per Bruno Longhi ora c’è il Milan da guardare: «Non sono state grandi Napoli e Inter, alle prese con uno scontro diretto dal quale era importante non uscire con le ossa rotte. Entrambe con pregi e difetti, il Napoli ha fatto bene in avvio e l’Inter altrettanto nel secondo tempo. Queste partite hanno cambiato le gerarchie, ora più orientate verso il Milan. Però c’è la partita da recuperare. Il Milan avrà nelle trasferte con Napoli e Lazio e nella gara interna con l’Atalanta le partite più complicate. L’Inter, che paga col declassamento i risultati delle ultime due sfide, avrà da temere solo lo scontro diretto di Torino del 3 aprile con una Juventus diversa dall’andata. Negli scontri diretti con le prime cinque della classifica ha messo in serie otto punti su ventuno: non proprio da dominatrice del campionato».