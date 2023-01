Longhi: «L’Inter la ribalta coi simil-titolari, il Milan no! Corrente alternata»

L’Inter ha vinto 2-1 ai tempi supplementari col Parma accedendo ai quarti di finale di Coppa Italia, mentre il Milan non ha fatto altrettanto incassando lo 0-1 del Torino al 114′. Longhi ha valutato le due partite a Radio Sportiva.

IL CONFRONTO – Bruno Longhi si concentra sulle prime due partite degli ottavi di finale di Coppa Italia: «Due serate a San Siro centomila spettatori. Quarantamila per Inter-Parma, sessantamila per Milan-Torino. Milanesi a corrente alternata: all’Inter è andata bene, perché è riuscita con l’ingresso dei simil-titolari a ribaltare il risultato. Il Milan invece, per cinquanta minuti in undici contro dieci, ha messo i titolari ma non è riuscita ad avere la meglio di un super Torino. Vanja Milinkovic-Savic ha dato coraggio a tutti quanti e il Torino, con grande merito, è riuscito a sovvertire i pronostici».