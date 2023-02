Longhi: «Inter, rendimento difesa fuori casa non ha logica! Inzaghi…»

Bruno Longhi, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha parlato dell’Inter sconfitta dal Bologna al Dall’Ara. Il giornalista si concentra sulla tenuta difensiva della squadra di Inzaghi

Queste le parole di Bruno Longhi: «Inter? Rendimento abissale fra i gol subiti in trasferta e quelli in casa. Siccome il fattore campo non conta più, è assolutamente inspiegabile il rendimento della difesa fuori casa. Non ha senso, non c’è logica. Il gol subito contro il Bologna avrebbe meritato di subirlo nel primo tempo, non quando ha cercato di vincere la partita e si è fatta sorprendere in contropiede. Anche all’interno del club Inzaghi e tutto il suo staff si domandino il perché di tutti questi gol subiti fuori casa. E non lo hanno trovato, altrimenti non avrebbero perso ieri al Dall’Ara».