Longhi: «Inter, percorso Champions League diverso dal 2023: due differenze»

L’Inter accede ai quarti di Champions League dopo aver battuto il Feyenoord. A parlare dei nerazzurri in merito a questa entusiasmante stagione ci ha pensato Bruno Longhi a Radio Sportiva.

CAMMINO IMPERVIO – L’Inter è reduce da una importante vittoria in Champions League. Affronterà ai quarti di finale il temibile Bayern Monaco. In merito all’importante cammino europeo che dovranno sostenere i nerazzurri si è espresso il giornalista Bruno Longhi a Radio Sportiva: «Percentuali di vittoria della Champions League da parte dell’Inter? I nerazzurri possono avere 1 e 100. Perché le prossime che arrivano sono tutte partite durissime. Non hai un calendario favorevole come era accaduto nel 2023 o quantomeno più abbordabile. L’ostacolo più duro era il Milan che però in quel periodo era una sorta di vittima sacrificale per l’Inter. Molto difficile dirlo. Io, personalmente, non credo alla vittoria finale dell’Inter perché ha troppi impegni e troppi giocatori infortunati».

L’Inter avrà un cammino difficoltoso in Champions League

ROSA CORTA – Longhi prosegue il suo discorso rafforzando la sua tesi per la quale l’Inter avrà molte difficoltà a raggiungere e conquistare l’obiettivo europeo: «Le cosiddette seconde linee per molti dovrebbero formare una seconda squadra, mentre molti di questi giocatori, secondo me, non sono all’altezza di una competizione così importante come la Champions League. Per cui una percentuale non la so dare. Di fronte ad una competizione del genere con un Bayer forte non è facile esprimere una previsione».