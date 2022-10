Longhi: «Inter può lottare per lo scudetto. La condicio sine qua non»

Bruno Longhi ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi, a otto punti di distanza dal Napoli capolista del campionato di Serie A.

SCUDETTO – Queste le parole su Radio Sportiva da parte di Bruno Longhi nel corso di Microfono Aperto. «Questa Inter può lottare per lo scudetto o no? Dritto per dritto non si può dire che non possa lottare, per cui rispondo capovolgendo la domanda. Può lottare, ma semplicemente perché i punti di disavanzo (otto) sono tali che ovviamente non la tolgono, non la eliminano già da oggi dalla lotta per lo scudetto. Chiaramente è una squadra che non può assolutamente permettersi passi falsi come quelli che ha compiuto in questo avvio di stagione, soprattutto nella primissima parte della stagione».

CONDICIO SINE QUA NON – Longhi ha aggiunto. «È una squadra, ritrova compattezza, equilibrio. Sta ritrovando anche i giocatori, può ovviamente ambire allo scudetto. Poi, come sempre, la sua abilità deve essere quella di fare punti in continuazione. Ma deve anche sperare ovviamente che chi adesso sta viaggiando con gli stivali delle sette leghe, parlo del Napoli ovviamente, ma anche del Milan, anche della Lazio che si è ripresa in maniera eccezionale. Insomma che queste squadre rallentino. È questa la condicio sine qua non, cioè dico una banalità, però le potenzialità oggi l’Inter le ha, a differenza di quanto era accaduto nell’inizio di questa stagione».