Longhi: «Inter potrebbe anche perdere col Milan. Tensione»

Bruno Longhi non esclude diverse possibilità per il derby della settimana prossima tra Milan e Inter. Fa un’ipotesi su Radio Sportiva.

OPZIONI – Non è sicuro che i nerazzurri ottengano i tre punti al derby. Bruno Longhi ipotizza l’altra situazione: «Inter vince e per il Milan la sesta sconfitta consecutiva in un derby. Sarebbe un’onta difficile da far digerire dalla tifoseria. L’Inter potrebbe anche perderlo questo derby, si complica così la situazione e subentra uno status di tensione. Servirebbero 6 punti nelle 5 partite successive. Verrebbe a cadere il pathos delle ultime settimane. Continuare a sottolineare questo derby autorizza a fare voli pindarici su quello che non è mai successo in passato. Ci sono altre opzioni però, che comunque non rovinerebbero la seconda stella ai tifosi nerazzurri. Pioli deve pensare prima all’Europa League».