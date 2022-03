Longhi: «Inter ormai col pilota automatico: non basta lo scudetto sul petto!»

Bruno Longhi nel suo editoriale su Sportmediaset ha analizzato nello specifico il momento di difficoltà dell’Inter, facendo un paragone con il Milan.

PILOTA AUTOMATICO – Bruno Longhi nel suo editoriale ha parlato del momento dell’Inter: «Le due milanesi stanno mostrando, entrambe, l’altra faccia della loro natura: i rossoneri, storicamente vincenti attraverso il “bel gioco” hanno imparato a coniugare fluidità di manovra e aggressività. Pioli, ormai alla terza stagione sulla panchina rossonera, ha capito benissimo che non basta un pallone in fondo alla rete avversaria per vincere le partite. Al contrario l’Inter è andata via via trasformandosi in una squadra supponente, che si compiace della sua presunta forza, convinta che basti lo scudetto sulla maglia per vincere le partite. È’ ormai da tempo la fotocopia di sé stessa. Va col pilota automatico, come se il gol dovesse prima o poi arrivare ineluttabilmente e la sbavatura difensiva non potesse mai capitare. Ma dal finale del derby in poi, il mondo nerazzurro si è ribaltato. Sta accadendo all’Inter ciò che diviene spesso naturale quando si decide o si è costretti a cambiare il grande timoniere che sta in panchina. Inzaghi ha fatto finora cosa pregevoli, e altre un po’ meno. Ma ora rischia di doversi accontentare del solo piazzamento Champions League».

Fonte: Sportmediaset