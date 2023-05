Longhi: «Inter ora più forte di tutte, il merito è tutto di Inzaghi!»

Bruno Longhi ha espresso la sua opinione riguardo i meriti di Simone Inzaghi per l’ottimo momento dell’Inter in questa fase della stagione e con le coppe ancora da giocare. Di seguito il suo parere nell’articolo pubblicato su Sportmediaset.

MEGLIO DELLE ALTRE – Longhi in suo articolo su Sportmediaset ha analizzato così il momento dell’Inter: «Dal campo, è emersa l’inconfutabile verità che l’Inter di Simone Inzaghi è decisamente la migliore del lotto. Non mi sono limitato a dire l’Inter. L’Inter di Inzaghi è oggi la squadra più forte del campionato. Con colpevole ritardo, qualcuno obietterà. E obietto pure io. Ma ciò che è stato appartiene al passato. I conti, in attesa del rush finale, vanno fatti col presente. Che in casa Inter non può non indurre verso un sano e realistico ottimismo. L’aver sconfitto e ridimensionato la Lazio in quella sontuosa maniera, è patrimonio delle grandi squadre. E l’Inter in questo momento grande lo è per davvero. Ha tutto per credere in tutto. Titolari forti, riserve degne dei titolari. Cambi (finalmente) in sintonia con le esigenze del momento della partita. Ha ritrovato Lukaku, e con l’eclettismo di Darmian ha saputo sopperire alla perdurante assenza di Skriniar, aggiungendo alla squadra ciò che con lo slovacco veniva spesso a mancare sul piano squisitamente tecnico e nello sviluppo della manovra dal basso».

Fonte: Sportmediaset – Bruno Longhi