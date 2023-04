Longhi: «L’Inter non è in crisi. Inzaghi paga i troppi gol sbagliati»

Bruno Longhi, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato del momento dell’Inter e delle critiche a Simone Inzaghi.

COLPA DEGLI ERRORI − Bruno Longhi ha parlato della crisi dell’Inter e delle critiche eccessive sulle scelte di Simone Inzaghi: «Inzaghi non cambia mai modulo ed è vero. Però lui sta pagando i gol sbagliati dai suoi attaccanti. L’Inter non è una squadra in crisi. Le squadre in crisi sono quelle che non riescono a esprimere un gioco qualitativo. I nerazzurri creano palle gol contro la Fiorentina. Con lo Spezia avevano già la partita in mano e l’hanno persa. Ci sono state delle brutte partite tipo Bologna, però la crisi dell’Inter e le critiche a Inzaghi derivano dai troppi errori in fase conclusiva. L’allenatore però si sa è in panchina e non può buttarla dentro lui, quindi se i suoi attaccanti non segnano gli tocca beccarsi le critiche».