Longhi: «L’Inter non ha difensori che giocano a calcio. Su Dumfries…»

Bruno Longhi ha parlato sulle frequenze di Radio Sportiva. Il giornalista ha parlato del centrocampo nerazzurro e della gara persa contro la Juventus.

REGISTA – Bruno Longhi ha parlato riguardo il centrocampo dell’Inter, ora che torna Marcelo Brozovic: «Giocare con il doppio regista è un’utopia nel 3-5-2 di Inzaghi. Il suo è un modulo difficile da cambiare. Calhanoglu e Brozovic possono giocare assieme, come hanno fatto prima che il croato si rompesse. Inzaghi, nonostante qualche indiscrezione che ho letto, difficilmente cambierà il suo 3-5-2. Possiamo essere certi che l’Inter andrà avanti così». Così il giornalista sul ritorno del croato.

PROBLEMA – Longhi ha poi continuato analizzando la gara di Torino: «Contro la Juventus nel primo tempo le sue squadre hanno giocato a specchio. I due attaccanti, sia dell’Inter che della Juve, non riuscivano a pressare i difensori avversari. Abbiamo visto una partita noiosa nel primo tempo. L’Inter dopo le occasioni avute a fino primo tempo si è illusa. Ha pensato di poter fare la stessa cosa nel secondo tempo, dove hanno giochicchiato. Convinti che sarebbe arrivato il gol. La Juventus di è difesa benissimo e ha iniziato a lanciare i suoi velocisti, andando in vantaggio. L’Inter non ha difensori che giocano a calcio, l’unico è Bastoni. In più hanno Dumfries che non sa saltare l’uomo. Puoi lanciarlo in velocità ma non ha il dribbling. È un problema di natura tecnica che risolvi solo cambiando i giocatori». Per Longhi il problema sono proprio i giocatori.