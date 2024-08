Longhi: «Inter non diversa dallo scorso anno. Dominante!»

L’Inter ha pareggiato alla prima giornata contro il Genoa e lasciato qualche dubbio negli opinionisti ed esperti del settore. Bruno Longhi si allontana completamente e si sbilancia su Radio Sportiva.

LIVELLO – Bruno Longhi, parlando della fascia destra, ha elogiato i nerazzurri e ricordato la sfortunata gara di sabato scorso all’esordio in campionato: «Cuadrado era solo una riserva, non un titolare. Da quella parte, sulla destra, l’Inter sviluppa un gioco muscolare con Dumfries o Darmian. Difficilmente si costruisce gioco lì, si gioca con il passaggio verso l’interno e non si parte da lì. Solamente in casi di contropiede con Dumfries trovato in velocità. L’Inter sviluppa il gioco dall’altra parte con Dimarco, basta vedere le partite. Le azioni nascono quasi tutte da sinistra, il baricentro è spostato verso lì. Se trovi uno più forte nel saltare l’uomo a destra è ovvio che l’Inter ne beneficerebbe. Nella partita con il Genoa a prescindere dal risultato finale c’è stato un netto dominio nerazzurro, ha costruito 5-6 palle gol e si è fatta due gol da sola. L’Inter non sarà diversa dallo scorso anno, anche perché i giocatori sono rimasti quelli».