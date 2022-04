Longhi: «Inter-Milan, quante ripercussioni! Inzaghi con una rosa più forte»

Bruno Longhi, nel suo editoriale su Sport Mediaset, si è concentrato su Inter-Milan di Coppa Italia. La gara avrà delle ripercussioni sul finale di campionato

NUMERI − Longhi presenta la stracittadina di questa sera: «Il campionato per un paio di giorni si fa da parte e in sua vece si accendono stasera le luci a San Siro. Dove Inter e Milan si affrontano nella semifinale di ritorno di Coppa Italia dopo lo 0-0 dell’andata. Tanto per dare i numeri. I rossoneri inseguono la quindicesima finale. I nerazzurri la quattordicesima. L’Inter non alza il trofeo dal 2011 con Leonardo in panchina. Il Milan dal 2003. Quando sulla sua panca c’era “mister-garanzia” Carletto Ancelotti. Dalla parte della squadra di Pioli c’è il vantaggio del risultato a reti bianche dell’andata. Con ciò che ne consegue. E cioè che un eventuale suo gol avrebbe valore doppio. Dalla parte di Inzaghi c’è probabilmente la consapevolezza di avere a disposizione una squadra attualmente (leggermente) più forte del Milan. Come si evince anche dal numero di gol realizzati e subiti. Numeri che però non avevano impedito al Diavolo di ribaltare nel finale. Con l’uno-due di Giroud, l’ultimo derby di campionato».

DECISIVO − Secondo Longhi, derby cruciale per la corsa Scudetto: «Sarà quindi una gara all’insegna dell’incertezza. E che – a mio parere e in evidente contraddizione con le dichiarazioni della vigilia dei due tecnici – avrà comunque ripercussioni sul prosieguo del campionato. Penso sia utopistico pensare che allenatori, giocatori, dirigenti, rimangano insensibili di fronte al risultato di un derby-da-dentro-o-fuori. Che in questo caso è molto più di una semplice partita. Vincere significherebbe respirare a pieni polmoni la consapevolezza della propria superiorità. Perdere inoculerebbe nello sconfitto il tarlo del dubbio sulle certezze acquisite nel lungo percorso del campionato».

Fonte: Sport Mediaset − Bruno Longhi