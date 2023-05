Longhi: «Inter, ultimo mese ha ribaltato tutto! Lukaku difficile»

In vista di Inter-Milan di domani, Bruno Longhi ha analizzato la situazione attuale in casa nerazzurra. Il noto telecronista, sulle frequenze di Radio Sportiva, si è soffermato in particolar modo sul futuro di Romelu Lukaku e su quanto fatto dalla squadra nell’ultimo mese.

TUTTO RIBALTATO – Bruno Longhi ha analizzato così l’ultimo mese dell’Inter: «Sembrava che fosse stata cassata l’idea di riscattare Bellanova e ora i discorsi si potrebbe riaprire. Ma ricordiamoci che tutto quanto detto sull’Inter nell’ultimo mese è stato ribaltato. Inzaghi sembrava esonerato, Dumfries in via di cessione, lo stesso Lukaku aveva fatto una stagione sotto tono. Quando dicevo di aspettare a tirar le somme intendevo proprio questo. Queste ultime giornate potranno essere indicative».

FUTURO COMPLICATO – Longhi si è poi espresso sulla possibilità di Lukaku di restare all’Inter: «Se non ci fossero altre dinamiche che riguardano il fatto che il Chelsea è proprietario del cartellino e ci basassimo solo sulla volontà del giocatore, è chiaro che non si lascerebbe andare. C’è ottimismo, ma è molto, molto, molto moderato. Ci sono dei paletti da superare che non dipendono né dalla volontà dell’Inter, né da quella del giocatore».