Longhi: «Inter sul mercato? Un aspetto su cui poter lavorare»

Bruno Longhi ha parlato della situazione di mercato dell’Inter, indicando un aspetto nel quale i nerazzurri potrebbero intervenire.

IL PENSIERO – Così Bruno Longhi a Radio Sportiva: «Ci sono diversi giocatori che stazionano sui 35-36 anni, per cui bisogna vedere se tali uomini terranno botta per tutta la stagione. Nel caso in cui non dovessero farlo, si potrebbe intervenire lì. Comunque, non mi sembra che l’Inter sia ora così attiva sul mercato degli svincolati come lo era stata nello scorso anno. Non dimentichiamo che c’è Buchanan, così come Palacios, che aveva debuttato molto bene contro l’Empoli. Di merce ne ha tanta, l’Inter, ma il ragionamento potrà essere fatto su coloro che potrebbero non garantire ancora quel rendimento in futuro».