Longhi: «Inter? Le vittorie dicono cose diverse». Poi retroscena su Onana

L’Inter dopo la vittoria con la Juventus si è confermata con il Verona, rilanciandosi in ottica scudetto anche grazie ai passi falsi di Milan e Napoli. Bruno Longhi – intervenuto nel corso di Microfono Aperto, sulle frequenze di Radio Sportiva -, non si sbilancia né sui nerazzurri né su Onana

NO GARANZIE – L’Inter dopo le due vittorie con Juventus e Verona può dare garanzie in ottica scudetto? Secondo Bruno Longhi è ancora presto: «Se dovessimo basarci sulla partita di Torino con la Juventus direi di no mentre il primo tempo con il Verona ha mostrato i pregi dell’Inter e non i difetti come con i bianconeri. Siamo in una stagione strana in cui tutto ciò che accade oggi non dà certezze per il domani. Se hai l’obiettivo di non perdere punti devi fare di necessità virtù e gettare il cuore oltre l’ostacolo. L’Inter non può dare garanzie, ma non per minimizzare ciò che è stato fatto quanto per il fatto che questo è un campionato molto aperto sia in alto che in basso».

ACQUISTO DA VALUTARE – L’Inter a giugno accoglierà André Onana tra i pali. Longhi svela un retroscena: «Onana? Mi si chiede di poter opinare su un portiere che da quando è trapelata la notizia dell’Inter ne ha combinate di tutti i colori. I giudizi al momento non potrebbero essere benevoli però giudicare due/tre errori non è la cosa migliore. Posso dire che un osservatore dell’Inter in Olanda me ne aveva sempre parlato bene, quindi vuol dire che il materiale è buono però altro non posso dire».