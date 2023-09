Longhi: «Inter, da Istanbul più autorevolezza! Thuram? Vi dico…»

Longhi parla dell’Inter e del suo avvio dirompente di stagione. Il giornalista ritorna sulla finale di Champions League. Poi il suo parere su Thuram

SICUREZZA − Bruno Longhi a Radio Sportiva, sulla crescita della squadra di Inzaghi: «Sentirsi all’altezza di giocare col Manchester City, significa che vai in campo con una sicurezza, un’autorevolezza nei propri mezzi che prima non avevi. L’Inter ha collezionato tutte le occasioni sin dall’inizio con un frutto di tecnica impressionante. Ho visto una squadra che dà del tu al pallone. Non lo vedi nella Juventus, ma lo vedi anche nel Milan. Thuram? Rimango col punto di domanda, ma non bisogna concentrarsi sul fatto che sia la quarta punta nella Francia, perché anche Loftus-Cheek, per fare un esempio, non credo sia titolare nella nazionale inglese».