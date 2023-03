Longhi: «Inter in scioltezza sul Lecce. Gara dai ritmi blandi che permette…»

Bruno Longhi ha parlato della vittoria per 2-0 da parte dell’Inter di Simone Inzaghi sul Lecce, gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Bruno Longhi su Inter-Lecce, partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. “Inter in scioltezza (2-0) sul Lecce, come dovrebbe sempre essere contro avversari( sulla carta) inferiori.Partita dai ritmi blandi che permette alla squadra di Inzaghi di ritornare seconda in solitaria“.

Fonte: Twitter Bruno Longhi