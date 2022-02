Longhi: «Inter, i cambi sono il tallone d’Achille ma non sempre. Vi spiego»

L’Inter ha perso il derby dopo aver controllato la partita per tanto tempo. I nerazzurri infatti, andata avanti 1-0 con Perisic, non hanno saputo gestire il match subendo il ritorno dei rossoneri. Ecco il pensiero di Bruno Longhi nel suo editoriale su Sportmediaset.

FAVORITA – «La squadra di Inzaghi rimane la favorita, molto banalmente perché anche nel derby ha dimostrato di essere la più forte. Ma non senza difetti». Così esordisce Bruno Longhi nel suo editoriale su Sportmediaset. Secondo il giornalista infatti l’Inter ha saputo dimostrare la sua forza per lunghi tratti ribadendo come sia la formazione più forte della Serie A. Però i difetti ci sono, uno in particolare: i cambi. Ma non sempre. «Il suo tallone d’Achille sta nei cambi. Non in quelli migliorativi che servono per provare a trasformare un pareggio in una vittoria, ma in quelli conservativi. Che dovrebbero garantire il risultato fino a quel momento acquisito. È capitato a San Siro col Real Madrid, con la Juventus, nel derby d’andata, all’Olimpico con la Lazio, e sabato scorso. Peggiorando la formazione, inevitabilmente si peggiora la performance e quindi il risultato. E l’Inter degli ultimi 20 minuti della sfida col Milan era la brutta copia di quella incontenibile del primo tempo. Rimane sola al comando e con una gara da recuperare». Piccoli (o grandi) difetti che l’Inter deve assolutamente sistemare quanto prima.

SFIDA SCUDETTO

AMARCORD – La prossima sfida di Serie A infatti è con il Napoli in trasferta. Un impegno cruciale secondo Longhi che potrebbe valere tanto nella corsa scudetto. «Dopo l’impegno in Coppa Italia l’Inter sarà al Maradona contro il Napoli staccato d’una sola lunghezza dopo il successo di Venezia (…). Sarà una sfida-scudetto come quelle del finire degli anni Ottanta. L’Inter si presenterà a Napoli con minor certezze rispetto a qualche giorno fa. La squadra dell’ex Spalletti si giocherà molto, o forse tutto, in quei 90 minuti».