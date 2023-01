Longhi: «Inter ha giocatori forti, ma c’è un problema! Napoli più europeo»

Bruno Longhi, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha parlato delle possibilità dell’Inter sia in campionato che in Champions League, analizzando la rosa a disposizione di Inzaghi

PERCORSO – Queste le parole di Bruno Longhi: «Inter? In Champions League io sono sempre dell’idea che da quando c’è lo squilibrio economico fra le squadre di Premier League, PSG, il Bayern Monaco e le squadre italiane che è sempre un’impresa difficile cercare di arrivare il più lontano possibile o fra le prime 4. Questo vale per i nerazzurri, un po’ meno per il Napoli che hanno un impianto di gioco più europeo rispetto all’Inter. Non vedo i nerazzurri in grado di arrivare fra le prime 4 di Champions League. In Serie A la distanza è tale dal Napoli che tutto è condizionato dal rendimento degli azzurri. In proiezione la squadra di Spalletti potrebbe arrivare a 100 punti».

PROBLEMA – Longhi analizza la rosa a disposizione di Inzaghi: «L’Inter ha giocatori forti, sicuramente. Il problema è che tranne che Barella, Dimarco, Bastoni e Lautaro Martinez, gli altri hanno tutti il peso dell’usura degli anni. Si è vista una squadra che nelle tre partite ravvicinate mostra i segni di stanchezza. Dzeko col Verona completamente inesistente, qualche giorno dopo lo abbiamo visto nel derby di Supercoppa col Milan in una forma incredibile, evidentemente aveva tirato il fiato con i gialloblu. Stasera (contro l’Empoli, ndr) avremo la riprova di questo problema».