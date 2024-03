Longhi: «Inter, col Genoa può esserci voglia di rivalsa. Inzaghi, che media!»

Stasera per Inter-Genoa Longhi trova una motivazione in più per vincere. Il giornalista, nel collegamento di stamattina con Radio Sportiva, parla anche di Inzaghi arrivato alla panchina numero 300 in Serie A.

PARTITA TOSTA – Bruno Longhi delinea i temi del match delle 20.45: «Ci sono delle implicazioni. Per esempio: il Genoa, che arriva da undici partite con una sola sconfitta, è l’ultima squadra che ha imposto l’alt all’Inter. Ci può essere questa voglia di rivalsa, per trovare stimoli laddove non ce ne sono. Poi c’è questa trecentesima panchina di Simone Inzaghi, che ha numeri che non mi aspettavo. Ha una media punti migliore a quella di Giovanni Trapattoni: è un qualcosa di incredibile. Inzaghi, con questo modo suo di comunicare, è quasi considerato il fratello maggiore dei giocatori che va in conferenza stampa a spiegare senza eccedere mai. Invece ci troviamo di fronte a un allenatore con numeri incredibili e che fa giocare la squadra in maniera incredibile. Al Genoa l’obiettivo di rovinare la squadra di Inzaghi: sa far giocare male gli avversari. Se l’Inter dovesse vincere la partita di questa sera avrebbe undici partite da giocare dove mettere 19 punti. Si va verso una discesa trionfale, poi ci sono le partite da giocare e vediamo se l’Inter manterrà questo status. Ma non c’è nulla che faccia pensare il contrario».