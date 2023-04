Longhi: «Inter-Fiorentina, ottava e decima. Paradosso Inzaghi»

Come di consueto, anche il noto giornalista e telecronista Bruno Longhi ha commentato quanto visto nelle partite di Serie A. Tra cui anche Inter-Fiorentina.

PARADOSSO NERAZZURRO – Bruno Longhi commenta in questo modo Inter-Fiorentina, affidando i suoi pensieri al suo profilo Twitter ufficiale: “L’ottava e la decima. Ottava vittoria per i viola (coppe comprese) e decima sconfitta in campionato per i nerazzurri. Il paradosso è che la squadra di Simone Inzaghi è molto migliore dei risultati che non ottiene“.