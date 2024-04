Longhi: «Inter, solo elogi quando vinci così! Un vanto»

L’Inter, da stasera, è ufficialmente la nuova campionessa d’Italia. Scudetto numero 20 per i nerazzurri, come ricorda anche Bruno Longhi, che si complimenta proprio con i nerazzurri.

CAMPIONI D’ITALIA– 1-2 sul Milan, sesto derby consecutivo vinto e soprattutto ventesimo scudetto matematico. Questa in sintesi la serata magica per l’Inter, che può finalmente dare il via ai meritati festeggiamenti. A decidere il derby scudetto i gol di Francesco Acerbi e Marcus Thuram, letali sotto porta. A nulla è poi valsa la rete di Fikayo Tomori, che ha soltanto illuso i tifosi milanisti di non vedersi sbattere in faccia la seconda stella e il titolo da parte dei nerazzurri.

Inter, Milan battuto ancora una volta: gli elogi di Bruno Longhi

ELOGI – Bruno Longhi ha commentato attraverso il suo profilo Twitter ufficiale il campionato dell’Inter, ricordando ancora una volta il numero degli scudetti conquistati dalla squadra: “Ci sono solo elogi quando una squadra vince uno scudetto con cinque giornate di anticipo, con diciassette punti sulla seconda, con il miglior attacco, la miglior difesa, un’innovativa espressioone di gioco e a casa dell’unico rivale (il Milan) rimasto lontanamente in scia“.

COMPLIMENTI – Bruno Longhi poi ci tiene a sottolineare l’artefice principale di questa vittoria, ovvero l’allenatore, quel Simone Inzaghi che proprio alla guida dell’Inter ha conquistato il primo, meritato, scudetto della sua carriera: “Complimenti a Inzaghi e complimenti ai nerazzurri. A loro il vanto dello scudetto numero venti“. Una vittoria che resterà nella storia, non soltanto per il significato che ha la vittoria della seconda stella, ma soprattutto per com’è arrivata la vittoria. Come sottolinea Longhi, proprio in casa degli odiati rivali cittadini, che hanno provato a buttarla in caciara specialmente nel finale con i brutti gesti di Theo Hernandez prima e di Davide Calabria poi. Gesti che non cancellano una grande umiliazione. E la grande gioia dell’Inter campione d’Italia.