Longhi: «Inter, scelta Dybala-Lukaku: Marotta con il cuore a metà!»

Bruno Longhi è tornato, a mesi di distanza, sulla scelta della scorsa estate da parte dell’Inter di puntare su Paulo Dybala o tornare su Romelu Lukaku. Sulle frequenze di Radio Sportiva, il telecronista ha soprattutto parlato dei pensieri di Marotta.

SCELTA – Bruno Longhi ha commentato così la scelta della scorsa estate dell’Inter di puntare su Romelu Lukaku invece che su Paulo Dybala: «Tutti si ricordano quello che aveva fatto nei due anni con Antonio Conte. È una considerazione che hanno fatto i tifosi e i dirigenti. Vista come sta andando la stagione, però, Lukaku non sta facendo granché. È chiaro alla luce di quello che sta accadendo che manca un giocatore come Dybala. Dirlo oggi però è sbagliato. Bisognava dirlo in estate. La trattativa per l’argentino l’aveva portata avanti Marotta, che aveva il cuore diviso a metà».