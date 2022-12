Longhi: «Inter, due delusioni al Mondiale! Icardi? Con lui nessun trofeo»

L’Inter sarà presente in finale Mondiale con Lautaro Martinez che in ogni caso non dovrebbe esserci dal 1′ dopo essere stato rimpiazzato da Julian Alvarez. Bruno Longhi tra le delusioni del Qatar inserisce l’argentino e non solo. Il giornalista, intervenuto nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, torna anche a Icardi

DELUSIONI – L’Inter è presente fino alla fine al Mondiale in Qatar con Lautaro Martinez che sfiderà la Francia in finale con la sua Argentina. Sia lui che Romelu Lukaku secondo Bruno Longhi hanno deluso in Qatar: «Su Lukaku ci basiamo sul gol sbagliato, lo stesso discorso potremmo farlo per Lautaro Martinez visto che non ha mai giocato».

ZERO TITOLI – Longhi, stuzzicato su Mauro Icardi e il suo rapporto finito male con l’Inter, non fa molti giri di parole: «Cosa sarebbe successe se Icardi fosse rimasto all’Inter? Non poteva rimanere, per cui è una domanda che la si fa così tanto per farla. Si era creata una situazione insostenibile, era ormai inviso a tutto l’ambiente. I fatti dicono che con Icardi è arrivato solo il titolo capocannoniere, che è un riconoscimento personale. L’Inter non ha mai vinto niente con Icardi. Poi che il giocatore sia un goleador da area di rigore è fuor di dubbio però non bisogna dimenticare che si vince anche e soprattutto quando c’è armonia, quando tutti remano nella stessa direzione. Se invece il solista pensa a se stesso, ci sono discrasie che non portano ad alcun risultato».