Longhi: “Inter, domani obbligatorio vincere per non avere rimpianti”

Bruno Longhi

Bruno Longhi, noto giornalista, intervenuto in collegamento su “Sky Sport” ha parlato di Inter-Shakhtar Donetsk, sfida decisiva di Champions League in programma domani sera.

COESISTENZA – Queste le parole di Bruno Longhi: «Questa dell’Inter è la Champions League dei rimpianti. Non deve esserci un ulteriore rimpianto dopo la partita con lo Shakhtar Donetsk. I nerazzurri devono vincere, senza pensare a cosa può succedere di là (Real Madrid-Borussia Monchengladbach, ndr). Sarebbe riprovevole pensare solo a quella partita senza fare la partita contro gli ucraini. Devi assolutamente concentrarti. Obbligo tassativo, nonostante l’assenza di Vidal e le precarie condizioni di Barella, l’Inter deve vincere per non avere rimpianti».