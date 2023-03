Longhi: «Inter discontinua in trasferta e con le piccole! Col Benfica…»

Bruno Longhi, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha parlato dell’Inter. Il giornalista si concentra sul momento della squadra di Inzaghi e sull’impegno di Champions League contro il Benfica

ALTALENA – Queste le parole di Bruno Longhi: «Inter? Sapendo che ormai devi correre solo per il secondo posto e che le concorrenti non hanno continuità, inconsciamente non ci metti voglia e grinta. I nerazzurri hanno avuto un rendimento discontinuo in trasferta e con le piccole. La partita di ieri condizionata molto da quell’episodio (doppio tocco di mano prima del gol di Kostic, ndr). Benfica? Un abbinamento duro che ha visto col Porto quanto è stato difficile portare a casa la qualificazione e giocherà contro una squadra più forte dei Dragoes che va a gonfie vele. L’Inter deve sperare di azzeccare due partite».