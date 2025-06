Longhi sottolinea: «Inter, difficoltà normali contro quel ‘catenaccio’!»

Bruno Longhi ha effettuato un primo bilancio del Mondiale per Club, esprimendosi in particolare sulle prestazioni dell’Inter e dei suoi giovani.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter, dopo la vittoria nel finale contro l’Urawa Reds, ambisce a conseguire il primo posto nel Gruppo E grazie alla vittoria contro il River Plate. Ad esprimersi sull’andamento dei nerazzurri nella competizione è stato il giornalista Bruno Longhi, che si è così pronunciato a Radio Sportiva: «Nelle prime partite si rischia di assistere a spettacoli sconcertanti, andando avanti usciranno dei valori sicuramente più rassicuranti e significativi. Ho apprezzato la prestazione dei giovani dell’Inter, ma non starei lì a vedere quanto fatto contro una squadra giapponese. Puntare solo sui giovani è un’idea prematura, è sempre necessario che ci siano anche calciatori esperti. Il Mondiale per Club è un po’ uno specchietto per le allodole, bisogna vedere quel che verrà. Comunque, ben vengano i giovani se performano in un certo modo, come fecero Barella e Bastoni al momento del loro approdo all’Inter».

Longhi sulle prestazioni dell’Inter al Mondiale per Club

LA CONVINZIONE – Longhi ha poi proseguito: «Contro l’Urawa Reds, l’Inter ha avuto un possesso palla che non si è mai visto nella storia del calcio. Tecnicamente ha fatto bene, poi ha avuto quelle difficoltà che sono prevedibili quando si affronta una squadra che pratica il catenaccio».