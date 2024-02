Longhi: «Inter, difesa ok con Pavard! Ecco chi potrebbe arrivare»

L’Inter si sta portando avanti in vista della prossima estate bloccando Taremi e Zielinski, entrambi a parametro zero. Secondo Longhi, potrebbe anche arrivare un altro attaccante. Il giornalista fa poi una considerazione su Frattesi che contro la Juventus non ha giocato per via di un problema. Di seguito le sue dichiarazioni a Radio Sportiva

A POSTO COSÌ – L’Inter si sta portando avanti in vista dell’estate con Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, entrambi a parametro zero. Secondo Bruno Longhi, potrebbe arrivare anche un altro attaccante: «Mercato estivo dell’Inter a posto con Taremi e Zielinski? Fuor di dubbio, Zielinski diventa un centrocampista in più. Taremi prenderà il posto di Arnautovic o Sanchez, potrebbe arrivare anche un altro attaccante. Per cui diciamo che l’Inter ha già preparato la squadra, in linea teorica starebbe preparando anche la difesa con Pavard che dovrebbe fare il centrale al posto di Acerbi, che comunque a dispetto dell’età sta dimostrando di essere un giovane campione. L’Inter è forte e ha in prospettiva di aggiungere a questa forza giocatori di grande affidamento».

RISERVA DI LIVELLO – Longhi parla poi del mancato ingresso di Davide Frattesi in Inter-Juventus, ignorando il piccolo infortunio che lo ha fermato: «Frattesi è un incursore, l’Inter aveva bisogno di controllo a centrocampo quando la Juventus è salita. In quel momento Inzaghi ha pensato di aver bisogno di un centrocampo che bloccasse le iniziative della Juventus anziché avere un incursore. Che possa rimanere o andare via non si sa, ma io ho sempre detto che Frattesi avrebbe fatto la riserva di Barella, per caratteristiche non per altro».