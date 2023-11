Longhi: «Inter, delitto perfetto! Vittoria studiata a tavolino»

L’Inter ieri ha battuto il Salisburgo per 0-1 anche grazie a un subentro decisamente ispirato di chi ha iniziato in panchina. Longhi, intervenuto al Processo su Radio Sportiva, dà valore alla vittoria che porta gli ottavi di Champions League in anticipo.

LETTURA CORRETTA – Bruno Longhi sulla due giorni di Champions League per le milanesi: «Il Milan ha giocato contro il PSG, ma ovviamente deve fare anche conto delle partite prima. Sulla carta soprattutto quella col Newcastle United doveva essere abbordabile. Lascio da parte i paragoni e dico che ieri abbiamo assistito da una partita particolare, quella dell’Inter. Sembrava studiata a tavolino: partire con molte alternative, far sfogare una squadra che corre a velocità pazzesca, farli stancare e arristire per poi inserire quelli che possono decidere la partita. Sembrava un piano studiato, se guardi le occasioni create l’Inter ne ha avute cinque-sei mentre il Salisburgo correva. Sembra un piano studiato alla perfezione, il delitto perfetto che è stato messo a segno. L’Inter sta facendo bene, non c’è da esaltarsi perché ha vinto a Salisburgo ma con due giornate d’anticipo non capitava dal 2004-2005. Adesso c’è da fare l’altro passo: vuol dire evitare di poter essere sorteggiata con le altre big che hanno ottenuto la qualificazione».