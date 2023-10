Longhi: «Inter, corsa ai ripari in attacco. Su Thuram devo dire che…»

Longhi ha parlato dell’Inter e, facendo le sue considerazioni sull’attacco nerazzurro, ha parlato anche dell’acquisto di Marcus Thuram fatto da Marotta e Ausilio.

ATTACCO E SORPRESE − Bruno Longhi, a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato così del club nerazzurro: «L’Inter ad oggi avrebbe potuto avere Edin Dzeko a disposizione se le cose fossero andate diversamente. Marotta e Ausilio hanno dovuto lavorare di fantasia e creatività. Poi è corsa ai ripari con Correa che non si è dimostrato all’altezza di poter giocare in una squadra di altissimo livello. Bisogna tener presente anche quella che la disponibilità economica dell’Inter: bisogna sempre fare il passo secondo la gamba. Su Sanchez non sono così negativo perché può anche spaccare la partita: in virtù della sua capacità di dribbling. Per cui a prescindere dall’età riesce ancora a fare certe cose. Poi è chiaro che la batteria che aveva, con Lukaku-Lautaro Martinez-Dzeko, era più forte ma due li hanno persi. Però voglio dire una cosa: tanto di cappello con quello che hanno fatto con Thuram. Io ero abbastanza scettico perché non lo credevo un centravanti, ma più un esterno. Lo credevano tutti. Invece si sta dimostrando un acquisto azzeccato».