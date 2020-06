Longhi: “Inter, con la Sampdoria un’ora di calcio spettacolo. Conte…”

Condividi questo articolo

Bruno Longhi, ospite degli studi di “Sky Sport 24” nel corso della trasmissione “Pomeriggio Sky Sport” ha parlato dell’Inter, vittoriosa contro la Sampdoria ed in piena corsa scudetto. Una battuta, infine, sul futuro di Lautaro Martinez

OTTIMISMO – Questo il pensiero di Bruno Longhi sull’Inter: «Quando vedi una squadra giocare come ha giocato l’Inter a Napoli, o come ieri sera, per un’ora, c’è stato una sorta di calcio spettacolo. I due gol realizzati dall’Inter sono gol che si fanno in allenamento, quando tutto ti viene alla perfezione. È un qualcosa che va al di là delle solite giocate del nostro campionato. Ho visto, per un’ora, una bella Inter. Questo è quello che ti fa pensare positivo, Conte si rende conto di quello che sta facendo la squadra. Di contro i nerazzurri sanno di avere davanti due squadre, e bisogna che l’Inter continui a fare risultato e che le altre, ogni tanto, si inceppino. E la squadra deve, inoltre, migliorare la prestazione sui 90′ minuti. È inconcepibile una partita come quella di ieri: 60 minuti di differenza abissale e poi si rischia di non portare a casa la vittoria. Però la prestazione fa ben sperare Conte ed i tifosi».

MERCATO – Longhi, infine, parla della situazione relativa a Lautaro Martinez: «Non si conosce esattamente il pensiero di Lautaro Martinez. So bene che Conte non vuole privarsi di questo giocatore. Ha lavorato molto sulla coppia Lukaku-Lautaro. Non vuole che sia scissa. Il Barcellona può arrivare a questo giocatore solo pagando la clausola da 111 milioni. I blaugrana hanno chiesto la cassa-integrazione al governo spagnolo, che ha risposto “No spese folli sul mercato”. Questo mi fa pensare che l’argentino possa rimanere in nerazzurro».