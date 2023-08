Longhi: «Inter, pur cedendo Barella non trovi un attaccante come…»

Longhi parla della difficoltà dell’Inter di trovare un degno attaccante sul mercato, valutando la possibilità di cedere un big come Barella. Di seguito il pensiero espresso dal giornalista su Radio Sportiva.

INARRIVABILI – Secondo Bruno Longhi neanche un incasso da un cessione di uno dei leader della rosa di Simone Inzaghi potrebbe aiutare l’Inter sul mercato. Nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto” il giornalista dichiara: «È abbastanza insistente la voce che dovrebbe indurre l’Inter a vendere Nicolò Barella, anche per una similitudine di gioco con Davide Frattesi. Però il discorso è un altro: nel momento in cui tu Inter hai beneficiato per due stagione di due attaccanti come Romelu Lukaku e Edin Dzeko, per poter arrivare ad avere giocatori di questo livello dove devi andare? Mpabbé, Haaland e poi chi? Il discorso impietoso per la dirigenza dell’Inter è che non si trova in giro un profilo simile a Dzeko o a Lukaku. Quando li hai persi entrambi, laddove tu vada, anche con i soldi di Barella, non riesci ad arrivare ad un attaccante di questo tipo».