Longhi: «L’Inter col Bayern Monaco in 3 versioni! E ora a Bologna…»

Longhi racconta la qualificazione dell’Inter in semifinale di Champions League, dopo il doppio confronto col Bayern Monaco. Domenica c’è Bologna.

TRE VERSIONI – Su Tmw Radio, Bruno Longhi ha parlato in questo modo dell’Inter che ha estromesso il Bayern Monaco dalla Champions League accedendo in semifinale: «Dà l’entusiasmo, quando hai superato un ostacolo insuperabile, visti i pronostici dopo il sorteggio, passare ti dà morale e consapevolezza. L’Inter ha speso molto e continua a spendere molto, lo dicono i numeri. Se tutto andrà per il verso giusto, arriverà a 60 partite e l’usura dei calciatori impone una turnazione che impoverisce l’Inter. Va a Bologna contro una squadra forte e non sappiamo le condizioni fisiche dei giocatori. Anche questo incide. L’Inter ha fatto vedere tre versioni di se stessa contro i bavaresi: la squadra ordinata, che sa far male, ma anche che sa giocare alla viva al parroco nel finale quando non ha più energie».