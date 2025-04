Longhi: «Inter avvantaggiata sul Napoli? Solo un pazzo potrebbe dirlo!»

Bruno Longhi non si sbilancia sulla corsa allo scudetto tra Inter e Napoli, con ancora una serie di partite che potrebbero ribaltare tutto. Ma di una cosa il giornalista è sicuro.

PERICOLO – Bruno Longhi, intervenuto nella trasmissione di Radio Sportiva, dichiara sulla sfida al vertice tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Antonio Conte: «Corsa scudetto? Da qui in avanti non si possono fare previsioni sulle partite perché abbiamo visto quello che sta accadendo ultimamente. Il Napoli che pareggia 0-0 col Venezia, l’Inter che sta vincendo 2-0 a Parma e poi fa 2-2. Poi rischia con l’Udinese ed anche col Cagliari. Il pericolo è sempre dietro l’angolo, perché sono tutte squadre preparate allenate da mister che conoscono benissimo le strategie degli avversari, anche se si chiamano Inter o Napoli».

Inter-Napoli, prosegue la sfida scudetto: l’opinione di Longhi

QUANTI IMPEGNI! – Bruno Longhi, poi, prosegue dicendo: «Sulla carta solo un pazzo potrebbe dire che l’Inter è avvantaggiata nella lotta per lo scudetto. Perché ha troppi impegni che costringono Inzaghi a “turnoverizzare” la rosa. Facendo i conti, i nerazzurri hanno già giocato quarantotto partite, lo scorso anno ne hanno fatte quarantanove complessivamente. Se l’Inter arriverà infondo in tutte le manifestazioni in cui è impegnata, arriverà a sessanta partite. Per cui, ci rendiamo conto che le difficoltà sono veramente tante. Tuttavia, quello che dice Conte è sacrosanto, ovvero “Noi giochiamo per dar fastidio a quelli che stanno davanti”».