Longhi: «Inter sarà più attenta. Contro la Fiorentina decisivi due aspetti!»

Bruno Longhi si è espresso sulla seconda sfida in una settimana tra Fiorentina e Inter, presentandone i possibili temi principali.

IL RAGIONAMENTO – Bruno Longhi è intervenuto a Radio Sportiva sul tema del confronto tra Fiorentina e Inter di stasera 10 febbraio. Il match di San Siro non dovrebbe muoversi sulla falsariga di quello visto al Franchi, secondo il suo punto di vista: «La Fiorentina è una squadra che ha la possibilità di fare tutto, ma ci sarà un’Inter più attenta. La partita di Firenze è stata molto strana, perché a dispetto del risultato non c’è stato un dominio dei viola. Una volta fatto il primo gol, i toscani hanno giocato di rimessa e poi vinto nettamente quella che è stata la peggior partita dei nerazzurri degli ultimi tre anni».

Longhi sull’approccio dell’Inter contro la Fiorentina

IL COMMENTO – Longhi ha poi proseguito pronunciandosi sul tema del modo in cui i nerazzurri affronteranno la sfida contro la Fiorentina. Il giornalista ha successivamente sottolineato quelli che potrebbero essere i due temi della partita: «Bisognerà vedere se l’Inter avrà metabolizzato la sconfitta di Firenze e se avrà le energie per superare gli avversari. I dubbi, per me, saranno relativi al tipo di approccio che i nerazzurri avranno all’incontro».