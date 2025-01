Longhi: «Inter-Atalanta, match alla pari. Immagino un certo approccio!»

Bruno Longhi si è espresso in merito alla sfida tra Inter e Atalanta di stasera 2 gennaio, indicando come le due squadre abbiano le stesse possibilità di successo finale.

LA SFIDA – Bruno Longhi ha parlato alle frequenze di Radio Sportiva della prima semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Atalanta, ponendo l’accento sull’esigenza di non basare le proprie previsioni sul 4-0 di quest’anno: «I bergamaschi sono cresciuti da quel momento. Bisogna anche ricordare come le partite possano talvolta prendere una piega che prescinde dal livello delle due squadre, con determinati eventi che possono incidere sul risultato finale. Per quanto riguarda la partita di questa sera, prevedo un equilibrio iniziale, ma potrebbe contare la maggiore esperienza dell’Inter in questa competizione. Non per questo l’Atalanta partirà battuta, tanto che immagino i bergamaschi fare da subito pressione sui calciatori dell’Inter come fatto contro il Bayer Leverkusen. Secondo me, la partita è aperta a tutto».

Longhi sulla lotta scudetto: Inter e Atalanta direttamente coinvolte

IL COMMENTO – Longhi ha successivamente indicato le sue previsioni in merito al prosieguo della Serie A, con l’Inter che si auspica di bissare il successo dello scorso anno: «Non è sicuramente semplice indicare la squadra favorita. In questo percorso, l’Atalanta è stata bravissima, arenandosi solo a metà in occasione del pareggio contro la Lazio. Il Napoli è stato sorprendente, dato che nessuno se lo aspettava a 41 punti dopo le macerie viste nello scorso anno. L’Inter non è stata continua nella prima fase della stagione, avendo avuto qualche balbettio, ma ora si è del tutto ripresa. I numeri visto fino ad adesso possono cambiare, per tutte le big italiane, per cui è molto difficile esprimersi sul futuro».