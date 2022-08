Longhi: «Inter, arrivano i gol e tutte le colpe alla difesa! Ecco cosa non va»

L’Inter nelle cinque amichevole di precampionato disputare ha incassato dieci reti, tante. Secondo Bruno Longhi – intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva -, non bisogna puntare il dito solo contro la difesa

COLPE DA DISTRIBUIRE – L’Inter ha incassato dieci gol nelle cinque amichevole di precampionato disputate. Bruno Longhi ricorda in quale altra occasione è successo: «È chiaro che quando subisci tanti gol – ma ricordiamo che era capitato anche al primo anno di Conte -, qualcosa devi aggiustare. La quadra la trovi quando i giocatori sono al massimo delle loro potenzialità atletiche e mi pare che l’Inter abbia difficoltà da questo punto di vista. Non fanno fatica solo i difensori, è una serie di movimenti che non vengono attuati dai vari reparti. Poi arrivano i gol e imputiamo sempre tutto alla difesa».